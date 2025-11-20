Reddit Aktie News: Reddit zieht am Nachmittag an

Reddit im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Reddit. Im New York-Handel gewannen die Reddit-Papiere zuletzt 2,4 Prozent.

Die Reddit-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 192,26 USD. Bei 195,40 USD markierte die Reddit-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 193,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 105.547 Reddit-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.09.2025 markierte das Papier bei 282,81 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Reddit-Aktie ist somit 47,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 79,80 USD. Der derzeitige Kurs der Reddit-Aktie liegt somit 140,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Reddit-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 30.10.2025 lud Reddit zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS belief sich auf 0,80 USD gegenüber 0,17 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 67,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 584,91 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 348,35 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Reddit wird am 18.02.2026 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,31 USD je Aktie in den Reddit-Büchern.

Redaktion finanzen.net

