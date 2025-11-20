Reddit Aktie News: Reddit gibt am Donnerstagabend nach

Aktienentwicklung

Die Aktie von Reddit gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Reddit-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 3,3 Prozent auf 181,52 USD ab.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 3,3 Prozent auf 181,52 USD. Im Tief verlor die Reddit-Aktie bis auf 178,38 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 193,00 USD. Bisher wurden heute 577.303 Reddit-Aktien gehandelt.

Am 19.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 282,81 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 55,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,80 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 56,04 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Reddit 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Reddit gewährte am 30.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,80 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,17 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 67,91 Prozent auf 584,91 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 348,35 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 18.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Reddit ein EPS in Höhe von 2,31 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Reddit-Aktie

Reddit-Aktie hebt ab: Social Media-Konzern meldet mehr Umsatz und Gewinn

Ausblick: Reddit zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Litecoin-Entwickler Charlie Lee: Wer steckt eigentlich hinter dem Litecoin?