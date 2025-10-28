Reddit Aktie News: Reddit verzeichnet am Dienstagabend Verluste

Aktie im Blick

Die Aktie von Reddit gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Reddit-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 215,17 USD ab.

Der Reddit-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:06 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 215,17 USD. Die Reddit-Aktie gab in der Spitze bis auf 213,21 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 221,05 USD. Bisher wurden heute 556.939 Reddit-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.09.2025 auf bis zu 282,81 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,44 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 30.10.2024 Kursverluste bis auf 79,22 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 63,18 Prozent könnte die Reddit-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Reddit-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Reddit 0,000 USD aus.

Reddit veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Reddit hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 499,63 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 77,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 281,18 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Reddit-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 04.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,87 USD je Aktie in den Reddit-Büchern.

