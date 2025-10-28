Reddit Aktie News: Reddit tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Reddit. Die Reddit-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 2,1 Prozent auf 214,65 USD nach.

Um 15:53 Uhr rutschte die Reddit-Aktie in der New York-Sitzung um 2,1 Prozent auf 214,65 USD ab. In der Spitze fiel die Reddit-Aktie bis auf 213,21 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 221,05 USD. Zuletzt wechselten via New York 268.893 Reddit-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.09.2025 bei 282,81 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,75 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,22 USD. Dieser Wert wurde am 30.10.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 63,09 Prozent würde die Reddit-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Reddit-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Reddit am 31.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,06 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 77,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 281,18 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 499,63 Mio. USD ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Reddit rechnen Experten am 04.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,87 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

