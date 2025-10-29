DAX24.279 -0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,01 -5,9%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.228 +0,3%Euro1,1632 -0,2%Öl64,38 -0,1%Gold3.966 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ PayPal A14R7U Amazon 906866 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Nordex A0D655 Infineon 623100 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt etwas leichter -- Wall Street letztlich grün -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse, Corning, PayPal, DroneShield, AMD, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Fokus
Top News
Mit kollektiver Intelligenz den Weltaktienmarkt schlagen Mit kollektiver Intelligenz den Weltaktienmarkt schlagen
Ausblick: Meta Platforms veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: Meta Platforms veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!

MÄRKTE ASIEN/Allzeithochs in Japan und Südkorea wegen KI-Rally

29.10.25 06:48 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Advantest Corp.
107,32 EUR 3,48 EUR 3,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lasertec Corp
127,00 EUR 2,00 EUR 1,60%
Charts|News|Analysen

DOW JONES--Bis auf Australien ziehen die wichtigsten Börsen der Region am Mittwoch auf breiter Front an. Die asiatischen Indizes werden einerseits von der Hoffnung getrieben, dass die US-Notenbank am Abend und möglicherweise auch darüber hinaus die Zinsen weiter senken wird, und andererseits, dass die USA und China am Donnerstag bei einem Treffen der beiden Präsidenten eine Handelsvereinbarung verkünden werden. Zudem erhält die KI-Rally neue Nahrung. SK Hynix in Südkorea und Advantest in Japan überzeugen mit starken Drittquartalszahlen. Darüber hinaus signalisiert US-Präsident Donald Trump Gesprächsbereitschaft beim Handel mit Halbleitern von Nvidia nach China. Der japanische Nikkei-225 und der südkoreanische Kospi springen in der Folge auf weitere Allzeithochs.

Wer­bung

In Japan klettert der Nikkei-225 um 2,2 Prozent auf 51.313 Punkte - auch getrieben von Hoffnungen auf die Konjunkturmaßnahmen von Premierministerin Sanae Takaichi. Zudem kommt ein Abkommen mit den USA zu Seltenen Erden gut an. Aktien aus dem Chipsektor führen die Liste der Gewinner an. Advantest haussieren nach überzeugenden Geschäftszahlen um 22 Prozent, Lasertec notieren 8,2 Prozent höher.

Der Schanghai-Composite in China legt um 0,4 Prozent - in Hongkong ruht der Handel wegen eines Feiertags. Die Kommunistische Partei hat zugesagt, dem Konsum in den nächsten fünf Jahren eine größere Rolle beim Wachstum zukommen zu lassen. Gleichzeitig versprach sie "außergewöhnliche Maßnahmen", um technologische Durchbrüche in Bereichen wie Halbleitern und fortschrittlichen Ausrüstungen zu erzielen.

Nach einem Rekordhoch setzen in Südkorea bereits erste Gewinnmitnahmen ein - der Kospi klettert um 1,2 Prozent, liegt aber bereits deutlich unter dem Tageshoch. SK Hynix ziehen um 4,8 Prozent an, nachdem der Technologiekonzern einen Rekordgewinn in der dritten Periode verbucht hat - getrieben von starker Nachfrage im KI-Bereich.

Wer­bung

Der australische S&P/ASX-200 bildet mit einem Abschlag von 1 Prozent den Ausreißer, denn die Verbraucherpreise sind deutlich und auch stärker als erwartet gestiegen. Die Inflationsdaten für das dritte Quartal deuteten auf eine "wesentliche Verfehlung" der Inflationsprognosen der Reserve Bank of Australia nach oben hin, weshalb die Zentralbank den Leitzins auf ihrer November-Sitzung wahrscheinlich unverändert lassen werde, erläutert Chefvolkswirtin Luci Ellis von bei Westpac. Die schwindenden Zinssenkungshoffnungen belasten den Aktienmarkt - der australische Dollar zieht dagegen an.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.926,20 -1,0% +11,0% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 51.313,03 +2,2% +26,6% 07:00

Kospi (Seoul) 4.057,82 +1,2% +69,1% 07:30

Shanghai-Comp. 4.004,66 +0,4% +19,2% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) Feiertag

Wer­bung

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 08:26 % YTD

EUR/USD 1,1631 -0,2 1,1651 1,1655 +12,5%

EUR/JPY 177,40 0,1 177,29 177,34 +9,2%

EUR/GBP 0,8784 0,1 0,8779 0,8730 +5,5%

GBP/USD 1,3240 -0,2 1,3272 1,3351 +6,6%

USD/JPY 152,53 0,2 152,17 152,15 -2,9%

USD/KRW 1.433,05 0,4 1.426,97 1.438,65 -2,9%

USD/CNY 7,0814 0,0 7,0805 7,0825 -1,7%

USD/CNH 7,0979 0,0 7,0955 7,0998 -3,1%

USD/HKD 7,7705 0,0 7,7690 7,7680 -0,0%

AUD/USD 0,6603 0,3 0,6582 0,6552 +6,0%

NZD/USD 0,5783 0,1 0,5780 0,5769 +3,1%

BTC/USD 113.371,60 0,1 113.254,45 114.177,25 +20,7%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,03 60,15 -0,2% -0,12 -14,1%

Brent/ICE 64,33 64,40 -0,1% -0,07 -12,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.963,73 3.934,30 +0,7% +29,43 +52,1%

Silber 47,56 46,904 +1,4% +0,66 +62,5%

Platin 1.360,84 1.356,93 +0,3% +3,91 +55,9%

Kupfer 5,18 5,17 +0,1% +0,01 +26,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2025 01:49 ET (05:49 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Advantest

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Advantest

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu SK hynix Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung