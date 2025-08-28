DAX23.957 -0,4%ESt505.367 -0,6%Top 10 Crypto15,33 -3,6%Dow45.410 -0,5%Nas21.436 -1,2%Bitcoin92.829 -3,7%Euro1,1693 +0,1%Öl68,05 -0,3%Gold3.437 +0,6%
Aktie im Blick

Reddit Aktie News: Reddit zeigt sich am Nachmittag fester

29.08.25 16:10 Uhr
Reddit Aktie News: Reddit zeigt sich am Nachmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Reddit. Zuletzt stieg die Reddit-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 227,54 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Reddit
223,72 USD -1,82 USD -0,81%
Charts|News|Analysen

Um 15:53 Uhr sprang die Reddit-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 227,54 USD zu. Im Tageshoch stieg die Reddit-Aktie bis auf 227,90 USD. Mit einem Wert von 225,05 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 82.592 Reddit-Aktien den Besitzer.

Bei 253,00 USD erreichte der Titel am 19.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Reddit-Aktie liegt somit 10,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 55,28 USD erreichte der Anteilsschein am 10.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Reddit-Aktie mit einem Verlust von 75,71 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Reddit-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Reddit veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 USD gegenüber -0,06 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Reddit mit einem Umsatz von insgesamt 499,63 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 281,18 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 77,69 Prozent gesteigert.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Reddit veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,81 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

