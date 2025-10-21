Reddit Aktie News: Reddit am Dienstagabend im Plus

Kurs der Reddit

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Reddit. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 206,03 USD zu.

Um 20:07 Uhr konnte die Aktie von Reddit zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,8 Prozent auf 206,03 USD. Bei 207,80 USD erreichte die Reddit-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 205,50 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 277.055 Reddit-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.09.2025 bei 282,81 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Reddit-Aktie 37,27 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 23.10.2024 auf bis zu 76,60 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Reddit-Aktie liegt somit 168,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Reddit-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 31.07.2025 legte Reddit die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,48 USD gegenüber -0,06 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Reddit im vergangenen Quartal 499,63 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 77,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Reddit 281,18 Mio. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Reddit am 30.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Reddit rechnen Experten am 04.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,86 USD je Reddit-Aktie.

Redaktion finanzen.net

