Reddit Aktie News: Reddit gewinnt am Dienstagnachmittag

Die Aktie von Reddit gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Reddit-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 205,82 USD zu.

Um 15:52 Uhr wies die Reddit-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 205,82 USD nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Reddit-Aktie bei 207,53 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 205,50 USD. Der Tagesumsatz der Reddit-Aktie belief sich zuletzt auf 110.206 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 282,81 USD erreichte der Titel am 19.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Reddit-Aktie somit 27,22 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 23.10.2024 auf bis zu 76,60 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 62,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Reddit 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 31.07.2025 äußerte sich Reddit zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,48 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,06 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 77,69 Prozent auf 499,63 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 281,18 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 04.11.2026.

In der Reddit-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,86 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

