Reddit Aktie News: Reddit schießt am Freitagnachmittag hoch

31.10.25 16:08 Uhr

31.10.25 16:08 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Reddit. Die Aktionäre schickten das Papier von Reddit nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 17,1 Prozent auf 227,64 USD.

Das Papier von Reddit legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 17,1 Prozent auf 227,64 USD. In der Spitze legte die Reddit-Aktie bis auf 230,54 USD zu. Bei 220,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der Reddit-Aktie belief sich zuletzt auf 1.359.711 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.09.2025 bei 282,81 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,24 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 79,80 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Reddit-Aktie damit 185,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Reddit seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Reddit ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Reddit ein EPS von 0,17 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 499,63 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Reddit 348,35 Mio. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.02.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Reddit rechnen Experten am 04.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Reddit-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,01 USD fest.

Redaktion finanzen.net

