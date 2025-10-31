DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,89 +2,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin94.812 +1,4%Euro1,1563 -0,1%Öl65,07 +0,5%Gold4.002 -0,9%
Reddit Aktie News: Hausse bei Reddit am Abend

31.10.25 20:23 Uhr
Reddit Aktie News: Hausse bei Reddit am Abend

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Reddit. Zuletzt wies die Reddit-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 8,5 Prozent auf 210,96 USD nach oben.

Das Papier von Reddit legte um 20:08 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 8,5 Prozent auf 210,96 USD. Die Reddit-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 230,54 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 220,00 USD. Bisher wurden via New York 2.141.566 Reddit-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.09.2025 markierte das Papier bei 282,81 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 34,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,80 USD. Mit Abgaben von 62,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Reddit seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Reddit veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,48 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Reddit in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,43 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 499,63 Mio. USD im Vergleich zu 348,35 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 18.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 04.11.2026.

Experten taxieren den Reddit-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,01 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

