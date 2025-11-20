DAX23.308 +0,6%Est505.578 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,90 -4,5%Nas22.471 -0,4%Bitcoin76.172 -3,8%Euro1,1535 ±-0,0%Öl63,50 -0,3%Gold4.049 -0,7%
Regierungsquelle: USA arbeiten nicht am G20-Gipfel mit

20.11.25 17:25 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA wollen sich nach Angaben aus der Regierung weiterhin nicht inhaltlich am G20-Gipfel in Südafrika beteiligen, sondern lediglich an der Präsidentschaftsübergabe teilnehmen. Weder US-Präsident Donald Trump noch Vize-Präsident JD Vance würden zum Treffen der führenden Industrie- und Schwellenländer nach Johannesburg reisen, sagte eine hochrangige Regierungsbeamtin der Deutschen Presse-Agentur.

Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa hatte zuvor gesagt, nach Signalen aus Washington doch noch auf eine Teilnahme der USA am G20-Gipfel zu hoffen. Die Gespräche dauerten noch an.

Mit der Präsidentschaftsübergabe ist der jährliche Wechsel an das nächste Gastgeberland gemeint. Ausrichter des G20-Gipfels im kommenden Jahr sind die USA./ngu/DP/jha