RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

09.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von RELX gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die RELX-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 47,38 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
40,18 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RELX-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 47,38 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RELX-Aktie bisher bei 47,40 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 47,29 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 15.710 RELX-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 56,30 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RELX-Aktie mit einem Kursplus von 18,84 Prozent wieder erreichen. Bei 44,20 USD fiel das Papier am 16.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RELX-Aktie 7,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass RELX-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,900 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete RELX 0,840 USD aus.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.02.2026 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.02.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass RELX ein EPS in Höhe von 1,73 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RELX-Aktie

Stoxx Europe 50-Titel RELX-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet RELX Aktionären eine Freude

RELX-Aktie höher: RELX bestätigt Ausblick nach solidem Jahresauftakt

Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 gibt nach

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

