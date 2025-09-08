RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Kurs der RELX

Die Aktie von RELX gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die RELX-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 47,38 USD.

Die RELX-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 47,38 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RELX-Aktie bisher bei 47,40 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 47,29 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 15.710 RELX-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 56,30 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RELX-Aktie mit einem Kursplus von 18,84 Prozent wieder erreichen. Bei 44,20 USD fiel das Papier am 16.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RELX-Aktie 7,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass RELX-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,900 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete RELX 0,840 USD aus.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.02.2026 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.02.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass RELX ein EPS in Höhe von 1,73 USD in den Büchern stehen haben wird.

