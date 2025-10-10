RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von RELX gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die RELX-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 45,03 USD ab.

Der RELX-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 45,03 USD. Im Tief verlor die RELX-Aktie bis auf 44,91 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 45,09 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 29.649 RELX-Aktien.

Bei 56,30 USD markierte der Titel am 28.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,03 Prozent. Bei 44,20 USD erreichte der Anteilsschein am 16.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 1,84 Prozent könnte die RELX-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,899 USD, nach 0,840 USD im Jahr 2024.

RELX wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 12.02.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass RELX ein EPS in Höhe von 1,72 USD in den Büchern stehen haben wird.

