Notierung im Blick

RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Dienstagnachmittag fester

11.11.25 16:08 Uhr
RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Dienstagnachmittag fester

Die Aktie von RELX zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von RELX legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 42,42 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
36,34 EUR 0,12 EUR 0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RELX-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 42,42 USD. Kurzfristig markierte die RELX-Aktie bei 42,46 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 42,44 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 14.967 RELX-Aktien gehandelt.

Am 28.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 56,30 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 32,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 41,65 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.11.2025). Derzeit notiert die RELX-Aktie damit 1,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

RELX-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,840 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,893 USD belaufen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte RELX am 12.02.2026 präsentieren. RELX dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RELX-Aktie in Höhe von 1,71 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

