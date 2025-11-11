RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Dienstagnachmittag fester
Die Aktie von RELX zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von RELX legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 42,42 USD.
Werte in diesem Artikel
Die RELX-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 42,42 USD. Kurzfristig markierte die RELX-Aktie bei 42,46 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 42,44 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 14.967 RELX-Aktien gehandelt.
Am 28.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 56,30 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 32,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 41,65 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.11.2025). Derzeit notiert die RELX-Aktie damit 1,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
RELX-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,840 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,893 USD belaufen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte RELX am 12.02.2026 präsentieren. RELX dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RELX-Aktie in Höhe von 1,71 USD im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur RELX-Aktie
RELX-Aktie gibt dennoch ab: Ausblick bestätigt
Stoxx Europe 50-Titel RELX-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet RELX Aktionären eine Freude
RELX-Aktie höher: RELX bestätigt Ausblick nach solidem Jahresauftakt
Ausgewählte Hebelprodukte auf RELX
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RELX
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com
Nachrichten zu RELX PLC (spons. ADRs) (ex Reed Elsevier)
Analysen zu RELX PLC (spons. ADRs) (ex Reed Elsevier)
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.02.2018
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.2017
|RELX Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.02.2018
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.05.2017
|RELX Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RELX PLC (spons. ADRs) (ex Reed Elsevier) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen