DAX24.042 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,99 -4,7%Nas22.870 -2,3%Bitcoin84.350 -3,7%Euro1,1633 +0,4%Öl62,95 +0,4%Gold4.163 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Infineon 623100 Bayer BAY001 Highland Critical Minerals A4193E Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RWE 703712 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX schließt schwächer -- Wall Street tiefrot -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
Frühstart in die Zukunft - das Kinderdepot von finanzen.net ZERO Frühstart in die Zukunft - das Kinderdepot von finanzen.net ZERO
Talfahrt mit Potenzial: Warum der jüngste Marktrückgang für Dogecoin der Start von etwas Großen sein könnte Talfahrt mit Potenzial: Warum der jüngste Marktrückgang für Dogecoin der Start von etwas Großen sein könnte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten
Aktie im Fokus

RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX gewinnt am Abend an Fahrt

13.11.25 20:23 Uhr
RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX gewinnt am Abend an Fahrt

Die Aktie von RELX gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 41,47 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
35,32 EUR -0,36 EUR -1,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 41,47 USD zu. Die RELX-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 41,72 USD aus. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 41,41 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 189.760 RELX-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 28.05.2025 auf bis zu 56,30 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RELX-Aktie somit 26,34 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 12.11.2025 auf bis zu 41,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RELX-Aktie 1,13 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass RELX-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,888 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete RELX 0,840 USD aus.

RELX wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 12.02.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von RELX rechnen Experten am 18.02.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,71 USD je RELX-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RELX-Aktie

RELX-Aktie gibt dennoch ab: Ausblick bestätigt

Stoxx Europe 50-Titel RELX-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet RELX Aktionären eine Freude

RELX-Aktie höher: RELX bestätigt Ausblick nach solidem Jahresauftakt

Ausgewählte Hebelprodukte auf RELX

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RELX

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

Nachrichten zu RELX PLC (spons. ADRs) (ex Reed Elsevier)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu RELX PLC (spons. ADRs) (ex Reed Elsevier)

DatumRatingAnalyst
09.02.2018RELX BuyDeutsche Bank AG
15.05.2017RELX NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.02.2018RELX BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
15.05.2017RELX NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RELX PLC (spons. ADRs) (ex Reed Elsevier) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen