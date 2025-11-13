RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX gewinnt am Abend an Fahrt

Aktie im Fokus

Die Aktie von RELX gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 41,47 USD zu.

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 41,47 USD zu. Die RELX-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 41,72 USD aus. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 41,41 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 189.760 RELX-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 28.05.2025 auf bis zu 56,30 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RELX-Aktie somit 26,34 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 12.11.2025 auf bis zu 41,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RELX-Aktie 1,13 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass RELX-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,888 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete RELX 0,840 USD aus.

RELX wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 12.02.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von RELX rechnen Experten am 18.02.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,71 USD je RELX-Aktie.

