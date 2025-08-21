RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von RELX zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im New York-Handel gewannen die RELX-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.
Um 15:52 Uhr stieg die RELX-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 48,29 USD. Der Kurs der RELX-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 48,29 USD zu. Bei 48,23 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 12.858 RELX-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.05.2025 bei 56,30 USD. Der derzeitige Kurs der RELX-Aktie liegt somit 14,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,20 USD. Dieser Wert wurde am 16.11.2024 erreicht. Mit Abgaben von 8,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten RELX-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,840 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,899 USD aus.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 12.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 18.02.2027 wird RELX schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RELX-Aktie in Höhe von 1,72 USD im Jahr 2025 aus.
Datum
Rating
Analyst
09.02.2018
RELX Buy
Deutsche Bank AG
15.05.2017
RELX Neutral
UBS AG
|09.02.2018
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.2017
|RELX Neutral
|UBS AG
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.
