RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Nachmittag im Aufwind

24.10.25 16:08 Uhr
RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Nachmittag im Aufwind

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von RELX. Zuletzt konnte die Aktie von RELX zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,5 Prozent auf 46,64 USD.

RELX PLC (ex Reed Elsevier)
39,74 EUR 0,10 EUR 0,25%
Die RELX-Aktie notierte im New York-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 46,64 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die RELX-Aktie bei 46,91 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,90 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 47.558 RELX-Aktien umgesetzt.

Am 28.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 56,30 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,72 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.11.2024 bei 44,20 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RELX-Aktie 5,22 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten RELX-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,840 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,896 USD.

RELX dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 12.02.2026 präsentieren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte RELX möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass RELX ein EPS in Höhe von 1,72 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

