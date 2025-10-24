DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,87 +0,6%Nas23.246 +1,3%Bitcoin95.134 +0,4%Euro1,1627 +0,1%Öl65,98 ±0,0%Gold4.114 -0,3%
Handelsstreit im Blick: DAX geht im Plus ins Wochenende -- US-Börsen legen zu -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- Lufthansa, DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Wilde Ausschläge bei der Beyond Meat-Aktie setzen sich fort - Analysten warnen vor Kauf
Rohstoffkurse am Abend
Blick auf Aktienkurs

RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX tendiert am Freitagabend nordwärts

24.10.25 20:23 Uhr
RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX tendiert am Freitagabend nordwärts

Die Aktie von RELX zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die RELX-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 46,65 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
39,74 EUR 0,10 EUR 0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr ging es für das RELX-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 46,65 USD. Die RELX-Aktie zog in der Spitze bis auf 46,91 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 46,90 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 144.997 RELX-Aktien umgesetzt.

Am 28.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 56,30 USD an. Der aktuelle Kurs der RELX-Aktie ist somit 20,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 16.11.2024 auf bis zu 44,20 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RELX-Aktie 5,25 Prozent sinken.

RELX-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,840 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,896 USD aus.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.02.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.02.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,72 USD je RELX-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RELX-Aktie

RELX-Aktie gibt dennoch ab: Ausblick bestätigt

Stoxx Europe 50-Titel RELX-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet RELX Aktionären eine Freude

RELX-Aktie höher: RELX bestätigt Ausblick nach solidem Jahresauftakt

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

