RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Nachmittag mit Kursplus

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von RELX. Zuletzt wies die RELX-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 46,71 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr ging es für das RELX-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 46,71 USD. Bei 46,76 USD erreichte die RELX-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,55 USD. Zuletzt wechselten via New York 42.595 RELX-Aktien den Besitzer.

Bei 56,30 USD erreichte der Titel am 28.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,53 Prozent könnte die RELX-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 44,20 USD fiel das Papier am 16.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem RELX seine Aktionäre 2024 mit 0,840 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,894 USD je Aktie ausschütten.

RELX wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 12.02.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der RELX-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 18.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass RELX im Jahr 2025 1,71 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

