RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Dienstagabend mit roten Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von RELX. Der RELX-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 46,40 USD.
Das Papier von RELX gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:07 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 46,40 USD abwärts. Im Tief verlor die RELX-Aktie bis auf 46,40 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 46,55 USD. Der Tagesumsatz der RELX-Aktie belief sich zuletzt auf 98.859 Aktien.
Am 28.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 56,30 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RELX-Aktie somit 17,58 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.11.2024 bei 44,20 USD. Mit Abgaben von 4,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 0,840 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,894 USD je RELX-Aktie.
Die RELX-Bilanz für Q4 2025 wird am 12.02.2026 erwartet. Am 18.02.2027 wird RELX schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass RELX einen Gewinn von 1,71 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
RELX-Aktie gibt dennoch ab: Ausblick bestätigt
Stoxx Europe 50-Titel RELX-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet RELX Aktionären eine Freude
RELX-Aktie höher: RELX bestätigt Ausblick nach solidem Jahresauftakt
|09.02.2018
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.2017
|RELX Neutral
|UBS AG
|09.02.2018
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.2017
|RELX Neutral
|UBS AG
