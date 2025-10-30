DAX24.119 ±-0,0%Est505.699 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -3,8%Nas23.581 -1,6%Bitcoin92.488 -2,5%Euro1,1569 -0,3%Öl64,70 -0,3%Gold4.017 +1,8%
RELX im Blick

RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Donnerstagabend mit KursVerlusten

30.10.25 20:23 Uhr
RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Donnerstagabend mit KursVerlusten

Die Aktie von RELX gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die RELX-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 44,37 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
38,82 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RELX-Aktie musste um 20:07 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 44,37 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die RELX-Aktie bis auf 44,08 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,17 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 223.872 RELX-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.05.2025 bei 56,30 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,90 Prozent könnte die RELX-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 30.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,08 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RELX-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,894 USD. Im Vorjahr hatte RELX 0,840 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die RELX-Bilanz für Q4 2025 wird am 12.02.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der RELX-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 18.02.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RELX-Aktie in Höhe von 1,71 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

