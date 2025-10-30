RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Donnerstagabend mit KursVerlusten
Die Aktie von RELX gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die RELX-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 44,37 USD ab.
Die RELX-Aktie musste um 20:07 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 44,37 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die RELX-Aktie bis auf 44,08 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,17 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 223.872 RELX-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.05.2025 bei 56,30 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,90 Prozent könnte die RELX-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 30.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,08 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RELX-Aktie.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,894 USD. Im Vorjahr hatte RELX 0,840 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die RELX-Bilanz für Q4 2025 wird am 12.02.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der RELX-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 18.02.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RELX-Aktie in Höhe von 1,71 USD im Jahr 2025 aus.
Alle: Alle Empfehlungen