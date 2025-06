RENK Aktie News: RENK am Mittag stark gefragt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von RENK zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das RENK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 7,7 Prozent auf 84,44 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die RENK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 7,7 Prozent auf 84,44 EUR. Die RENK-Aktie zog in der Spitze bis auf 84,77 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 80,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.120.161 RENK-Aktien.

Am 02.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 84,77 EUR. Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 0,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 17.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,71 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 79,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,420 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,594 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RENK-Aktie bei 57,44 EUR.

Am 14.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei RENK ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,02 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 272,62 Mio. EUR gegenüber 193,94 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Experten taxieren den RENK-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,41 EUR je Aktie.

