RENK Aktie News: RENK am Montagnachmittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von RENK. Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 77,90 EUR.

Die RENK-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,9 Prozent auf 77,90 EUR nach. Die RENK-Aktie sank bis auf 76,61 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 76,96 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 903.258 RENK-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 85,96 EUR erreichte der Titel am 04.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,71 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 77,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie.

RENK-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,456 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 57,44 EUR für die RENK-Aktie.

Am 14.05.2025 lud RENK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RENK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 272,62 Mio. EUR im Vergleich zu 193,94 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,41 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

