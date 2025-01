RENK Aktie News: RENK zeigt sich am Freitagmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von RENK. Zuletzt wies die RENK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 21,06 EUR nach oben.

Die RENK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 21,06 EUR. Bei 21,10 EUR markierte die RENK-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 20,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 69.702 RENK-Aktien.

Zuletzt erhielten RENK-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,435 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der RENK-Aktie wird bei 28,82 EUR angegeben.

RENK ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,980 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

