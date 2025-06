RENK Aktie News: Investoren fliehen am Vormittag aus RENK

Blick auf RENK-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von RENK. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 7,8 Prozent auf 71,31 EUR.

Die RENK-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 7,8 Prozent auf 71,31 EUR nach. Die RENK-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 69,55 EUR ab. Bei 70,65 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 372.743 RENK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (85,96 EUR) erklomm das Papier am 04.06.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,54 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 17,71 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.10.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die RENK-Aktie 302,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten RENK-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,594 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 57,44 EUR an.

RENK ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,02 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RENK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 272,62 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 193,94 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem RENK-Gewinn in Höhe von 1,41 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK: Gewinnmitnahmen setzen sich am Pfingstmontag fort

RENK-Aktie: Was Analysten von RENK erwarten

Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. fallen: Gewinnmitnahmen im Rüstungssektor