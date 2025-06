RENK Aktie News: RENK mit herben Abschlägen am Dienstagnachmittag

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 7,7 Prozent auf 71,42 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 7,7 Prozent auf 71,42 EUR. Die Abwärtsbewegung der RENK-Aktie ging bis auf 69,33 EUR. Bei 70,65 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten RENK-Aktien beläuft sich auf 1.980.144 Stück.

Am 04.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 85,96 EUR an. Gewinne von 20,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.10.2024 bei 17,71 EUR. Mit einem Kursverlust von 75,21 Prozent würde die RENK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem RENK seine Aktionäre 2024 mit 0,420 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,594 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die RENK-Aktie im Durchschnitt mit 57,44 EUR.

Am 14.05.2025 lud RENK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei RENK ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,02 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat RENK mit einem Umsatz von insgesamt 272,62 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 193,94 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 40,57 Prozent gesteigert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass RENK ein EPS in Höhe von 1,41 EUR in den Büchern stehen haben wird.

