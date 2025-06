RENK Aktie News: RENK macht am Nachmittag Boden gut

Kursverlauf

Die Aktie von RENK zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,5 Prozent auf 70,64 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von RENK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,5 Prozent auf 70,64 EUR. Die RENK-Aktie legte bis auf 71,86 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 68,27 EUR. Von der RENK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.321.914 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 85,96 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.06.2025 erreicht. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 17,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.10.2024 bei 17,71 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 74,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,594 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 57,44 EUR an.

Am 14.05.2025 lud RENK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Das vergangene Quartal hat RENK mit einem Umsatz von insgesamt 272,62 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 193,94 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 40,57 Prozent gesteigert.

In der RENK-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,41 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

