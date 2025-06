RENK Aktie News: RENK tendiert am Donnerstagnachmittag nahe Vortagesschluss

So entwickelt sich RENK

Die Aktie von RENK zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 70,65 EUR bewegte sich die RENK-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die RENK-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 70,65 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die RENK-Aktie bei 73,57 EUR. Im Tief verlor die RENK-Aktie bis auf 67,29 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 73,21 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.545.004 RENK-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 85,96 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2025). Gewinne von 21,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,71 EUR am 17.10.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RENK-Aktie 74,94 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten RENK-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,594 EUR aus. Analysten bewerten die RENK-Aktie im Durchschnitt mit 57,44 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RENK am 14.05.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 40,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 272,62 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 193,94 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,41 EUR je RENK-Aktie.

