RENK Aktie News: Anleger schicken RENK am Donnerstagmittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von RENK. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,2 Prozent auf 68,33 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die RENK-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,2 Prozent auf 68,33 EUR ab. Bei 67,29 EUR markierte die RENK-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 73,21 EUR. Bisher wurden heute 1.172.972 RENK-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 85,96 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.06.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,80 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.10.2024 (17,71 EUR). Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 285,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

RENK-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,420 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,594 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 57,44 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RENK am 14.05.2025. Das EPS lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal hatte RENK ebenfalls ein EPS von -0,02 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 40,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 272,62 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 193,94 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RENK-Aktie in Höhe von 1,41 EUR im Jahr 2025 aus.

