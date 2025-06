RENK Aktie News: RENK am Vormittag gefragt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von RENK zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das RENK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,7 Prozent auf 72,55 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,7 Prozent auf 72,55 EUR zu. Die RENK-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 73,57 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 73,21 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 214.271 RENK-Aktien.

Am 04.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 85,96 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RENK-Aktie derzeit noch 18,48 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 17.10.2024 Kursverluste bis auf 17,71 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 75,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,594 EUR. Im Vorjahr hatte RENK 0,420 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 57,44 EUR für die RENK-Aktie aus.

RENK ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal hatte RENK ebenfalls ein EPS von -0,02 EUR je Aktie vermeldet. RENK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 272,62 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 40,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 193,94 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Experten gehen davon aus, dass RENK im Jahr 2025 1,41 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Rheinmetall, RENK & HENSOLDT: Rüstungs-Aktien auf Stabilisierungskurs

Gewinnmitnahmen gehen weiter: Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT weiter auf Verkaufszetteln

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK: Gewinnmitnahmen setzen sich am Pfingstmontag fort