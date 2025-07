RENK Aktie News: RENK am Donnerstagmittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Die Aktie von RENK gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,3 Prozent auf 70,56 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,3 Prozent auf 70,56 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die RENK-Aktie bis auf 70,00 EUR. Bei 73,75 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten RENK-Aktien beläuft sich auf 830.347 Stück.

Bei einem Wert von 85,96 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2025). Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 17,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 17,71 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.10.2024). Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 298,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,587 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 57,80 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RENK am 14.05.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei RENK ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,02 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 272,62 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 193,94 Mio. EUR umgesetzt.

In der RENK-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,40 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Rheinmetall, HENSOLDT & RENK: Rüstungsaktien stark - RENK im Fokus mit Abspaltungsfantasie

Nach kräftiger Erholung: So geht es den Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK weiter

Die Expertenmeinungen zur RENK-Aktie im Juni 2025