RENK Aktie News: RENK reagiert am Donnerstagvormittag positiv

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von RENK. Das Papier von RENK legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,6 Prozent auf 22,43 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die RENK-Papiere um 09:07 Uhr 3,6 Prozent. Die RENK-Aktie legte bis auf 22,57 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 22,39 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 11.851 RENK-Aktien den Besitzer.

Nach 0,300 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,464 EUR je RENK-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 31,50 EUR je RENK-Aktie aus.

RENK gewährte am 13.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals.

RENK dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 13.11.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von RENK rechnen Experten am 01.12.2025.

Den erwarteten Gewinn je RENK-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,06 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Handel in Frankfurt: SDAX gibt schlussendlich nach

Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX zum Start des Mittwochshandels in der Gewinnzone

Schwacher Handel: SDAX präsentiert sich letztendlich leichter