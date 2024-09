RENK Aktie News: RENK schiebt sich am Donnerstagmittag vor

Aktienentwicklung

Die Aktie von RENK zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die RENK-Papiere zuletzt 3,8 Prozent.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von RENK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,8 Prozent auf 22,48 EUR. In der Spitze legte die RENK-Aktie bis auf 22,67 EUR zu. Mit einem Wert von 22,39 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 81.613 RENK-Aktien.

Für RENK-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,464 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 31,50 EUR für die RENK-Aktie.

RENK veröffentlichte am 13.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2024 veröffentlicht. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte RENK möglicherweise am 01.12.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass RENK ein EPS in Höhe von 1,06 EUR in den Büchern stehen haben wird.

