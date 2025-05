RENK Aktie News: RENK am Mittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von RENK. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 54,97 EUR.

Das Papier von RENK gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 54,97 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die RENK-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 54,53 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 56,67 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 426.601 RENK-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 60,10 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RENK-Aktie mit einem Kursplus von 9,33 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 17.10.2024 Kursverluste bis auf 17,71 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 67,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

RENK-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,588 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 46,58 EUR je RENK-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RENK am 26.03.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,46 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,11 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat RENK im vergangenen Quartal 362,17 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 69,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RENK 213,94 Mio. EUR umsetzen können.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,41 EUR je RENK-Aktie.

