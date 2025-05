RENK Aktie News: RENK am Mittwochvormittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von RENK. Das Papier von RENK konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 55,81 EUR.

Das Papier von RENK legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 55,81 EUR. Den Tageshöchststand markierte die RENK-Aktie bei 56,82 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 56,67 EUR. Bisher wurden via XETRA 63.951 RENK-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 60,10 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RENK-Aktie somit 7,14 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 17.10.2024 Kursverluste bis auf 17,71 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 215,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,420 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,588 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 46,58 EUR für die RENK-Aktie aus.

Am 26.03.2025 legte RENK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,46 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,11 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RENK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 69,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 362,17 Mio. EUR im Vergleich zu 213,94 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Den erwarteten Gewinn je RENK-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,41 EUR fest.

