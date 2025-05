RENK Aktie News: RENK am Freitagvormittag im Aufwind

Kursentwicklung

Die Aktie von RENK gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von RENK konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,9 Prozent auf 58,33 EUR.

Das Papier von RENK konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,9 Prozent auf 58,33 EUR. Die RENK-Aktie legte bis auf 58,48 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 57,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 133.837 RENK-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2025 markierte das Papier bei 60,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 3,03 Prozent Plus fehlen der RENK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 17,71 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.10.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 69,65 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für RENK-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,420 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,592 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der RENK-Aktie wird bei 52,26 EUR angegeben.

RENK gewährte am 14.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,01 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als RENK mit -0,02 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 40,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 272,62 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 193,94 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Von Analysten wird erwartet, dass RENK im Jahr 2025 1,40 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

