RENK Aktie News: RENK am Mittag freundlich

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von RENK. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,7 Prozent auf 54,20 EUR zu.

Die RENK-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 54,20 EUR. Die RENK-Aktie zog in der Spitze bis auf 56,00 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 53,65 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 598.816 RENK-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 60,10 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,89 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 17.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,71 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 67,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

RENK-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,588 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 46,58 EUR für die RENK-Aktie.

RENK gewährte am 26.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,11 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 362,17 Mio. EUR – ein Plus von 69,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RENK 213,94 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Experten taxieren den RENK-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,41 EUR je Aktie.

