RENK Aktie News: RENK am Donnerstagvormittag gefragt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von RENK. Im XETRA-Handel gewannen die RENK-Papiere zuletzt 2,5 Prozent.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 54,10 EUR zu. Bei 54,10 EUR erreichte die RENK-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 53,65 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 39.359 RENK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 06.05.2025 auf bis zu 60,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RENK-Aktie mit einem Kursplus von 11,09 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 17.10.2024 auf bis zu 17,71 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 67,27 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass RENK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,588 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RENK 0,420 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 46,58 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RENK am 26.03.2025. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat RENK 362,17 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 69,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 213,94 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RENK einen Gewinn von 1,41 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

