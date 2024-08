RENK Aktie News: RENK gewinnt am Nachmittag an Boden

Aktienentwicklung

Die Aktie von RENK zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 25,33 EUR zu.

Die RENK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 25,33 EUR. Die RENK-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,42 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,21 EUR. Bisher wurden via XETRA 164.105 RENK-Aktien gekauft oder verkauft.

Zuletzt erhielten RENK-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,465 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der RENK-Aktie wird bei 31,10 EUR angegeben.

Am 13.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Am 13.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von RENK veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 19.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass RENK im Jahr 2024 1,06 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

