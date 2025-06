RENK Aktie News: RENK am Nachmittag billiger

Kursentwicklung

Die Aktie von RENK gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RENK-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 69,60 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,9 Prozent auf 69,60 EUR. Bei 68,14 EUR markierte die RENK-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 70,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 623.773 RENK-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 85,96 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RENK-Aktie 23,51 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,71 EUR ab. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 293,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten RENK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,420 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,594 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 57,44 EUR aus.

RENK veröffentlichte am 14.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei RENK ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,02 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 40,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 193,94 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 272,62 Mio. EUR ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,41 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT angesichts Israel-Iran-Krieg volatil

Israel-Iran-Eskalation: Aktien von Rheinmetall & Co. uneins - Aktien von Lufthansa und TUI schwach

RENK-Aktie: Was Analysten von RENK erwarten