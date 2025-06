RENK Aktie News: RENK am Dienstagvormittag mit Verlusten

RENK im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von RENK. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 70,12 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 1,2 Prozent auf 70,12 EUR. Die RENK-Aktie sank bis auf 70,12 EUR. Bei 70,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 28.053 RENK-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 85,96 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die RENK-Aktie mit einem Kursplus von 22,59 Prozent wieder erreichen. Am 17.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,71 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 74,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,594 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 57,44 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte RENK am 14.05.2025. Das EPS lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,02 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz wurde auf 272,62 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 193,94 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,41 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT angesichts Israel-Iran-Krieg volatil

Israel-Iran-Eskalation: Aktien von Rheinmetall & Co. uneins - Aktien von Lufthansa und TUI schwach

RENK-Aktie: Was Analysten von RENK erwarten