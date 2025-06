RENK Aktie News: RENK am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von RENK gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die RENK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 69,78 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 69,78 EUR. In der Spitze büßte die RENK-Aktie bis auf 68,14 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 70,50 EUR. Zuletzt wechselten 397.700 RENK-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2025 auf bis zu 85,96 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 18,82 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,71 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RENK-Aktie 74,63 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass RENK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,594 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RENK 0,420 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 57,44 EUR für die RENK-Aktie.

RENK veröffentlichte am 14.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 272,62 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 40,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RENK einen Umsatz von 193,94 Mio. EUR eingefahren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,41 EUR je RENK-Aktie belaufen.

