RENK Aktie News: RENK reagiert am Montagmittag positiv

Die Aktie von RENK zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von RENK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 72,22 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,1 Prozent auf 72,22 EUR. Die RENK-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 73,87 EUR aus. Bei 71,88 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 485.658 RENK-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 85,96 EUR erreichte der Titel am 04.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,03 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,71 EUR. Dieser Wert wurde am 17.10.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 75,48 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem RENK seine Aktionäre 2024 mit 0,420 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,594 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 57,44 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RENK am 14.05.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat RENK 272,62 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 40,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 193,94 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass RENK ein EPS in Höhe von 1,41 EUR in den Büchern stehen haben wird.

