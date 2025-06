RENK Aktie News: RENK am Freitagmittag gesucht

Notierung im Blick

Die Aktie von RENK zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die RENK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 71,60 EUR.

Die RENK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 71,60 EUR. Die RENK-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 74,00 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 71,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 581.060 RENK-Aktien.

Am 04.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 85,96 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RENK-Aktie. Am 17.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 17,71 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 75,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie.

Zuletzt erhielten RENK-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,594 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 57,44 EUR.

Am 14.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. RENK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 272,62 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 40,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 193,94 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,41 EUR je RENK-Aktie belaufen.

