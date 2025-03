RENK Aktie News: RENK gibt am Mittag deutlich nach

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von RENK. Zuletzt fiel die RENK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 7,2 Prozent auf 44,80 EUR ab.

Die RENK-Aktie notierte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 7,2 Prozent auf 44,80 EUR. Zwischenzeitlich weitete die RENK-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 43,03 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 49,01 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.301.612 RENK-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 49,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2025 erreicht. Gewinne von 11,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,71 EUR am 17.10.2024. Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 60,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

RENK-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,444 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 39,38 EUR für die RENK-Aktie.

RENK ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,03 EUR je RENK-Aktie.

