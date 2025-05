RENK Aktie News: RENK am Montagnachmittag mit Kursplus

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von RENK. Die RENK-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 61,75 EUR.

Das Papier von RENK legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,1 Prozent auf 61,75 EUR. Die RENK-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 61,90 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 61,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 930.107 RENK-Aktien.

Am 06.05.2025 markierte das Papier bei 60,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,67 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,71 EUR am 17.10.2024. Abschläge von 71,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

RENK-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,592 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 946,58 EUR für die RENK-Aktie.

RENK gewährte am 14.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei RENK ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,02 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat RENK mit einem Umsatz von insgesamt 272,62 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 193,94 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 40,57 Prozent gesteigert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,40 EUR je Aktie belaufen.

