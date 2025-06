RENK Aktie News: RENK behauptet sich am Vormittag

Aktie im Blick

Die Aktie von RENK zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die RENK-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 69,23 EUR.

Werte in diesem Artikel

Mit einem Wert von 69,23 EUR bewegte sich die RENK-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RENK-Aktie bisher bei 69,57 EUR. Der Kurs der RENK-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 68,88 EUR nach. Bei 68,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten RENK-Aktien beläuft sich auf 17.785 Stück.

Am 04.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 85,96 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RENK-Aktie 24,17 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 17.10.2024 Kursverluste bis auf 17,71 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 74,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,594 EUR. Im Vorjahr erhielten RENK-Aktionäre 0,420 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die RENK-Aktie im Durchschnitt mit 57,44 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte RENK am 14.05.2025. Das EPS wurde mit 0,01 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,02 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 40,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 193,94 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 272,62 Mio. EUR ausgewiesen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,41 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Rüstungswerte im Fokus: Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT wieder unter Druck

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT angesichts Israel-Iran-Krieg volatil

Israel-Iran-Eskalation: Aktien von Rheinmetall & Co. uneins - Aktien von Lufthansa und TUI schwach