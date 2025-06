RENK Aktie News: RENK verteuert sich am Vormittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von RENK zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 69,53 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die RENK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 69,53 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die RENK-Aktie bei 69,79 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 68,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 65.636 RENK-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2025 bei 85,96 EUR. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 19,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 17,71 EUR fiel das Papier am 17.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RENK-Aktie 74,53 Prozent sinken.

RENK-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,594 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 57,44 EUR.

Am 14.05.2025 hat RENK die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite standen 272,62 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 193,94 Mio. EUR umgesetzt.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,41 EUR je Aktie belaufen.

