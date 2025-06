RENK Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von RENK

Blick auf RENK-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von RENK. Zuletzt ging es für die RENK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 68,79 EUR.

Das Papier von RENK befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 68,79 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die RENK-Aktie bis auf 68,49 EUR. Mit einem Wert von 68,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 270.765 RENK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 85,96 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 24,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 17,71 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.10.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RENK-Aktie derzeit noch 74,26 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,594 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 57,44 EUR an.

Am 14.05.2025 hat RENK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. RENK hat ein EPS von 0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,02 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 272,62 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 40,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 193,94 Mio. EUR in den Büchern standen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RENK einen Gewinn von 1,41 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

