RENK Aktie News: RENK am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von RENK gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die RENK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 69,58 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 69,58 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die RENK-Aktie bis auf 69,58 EUR. Bei 69,86 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 655.651 RENK-Aktien.

Am 04.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 85,96 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 17,71 EUR fiel das Papier am 17.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RENK-Aktie 74,55 Prozent sinken.

RENK-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,420 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,587 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der RENK-Aktie wird bei 60,70 EUR angegeben.

Am 14.05.2025 hat RENK die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal hatte RENK ebenfalls ein EPS von -0,02 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 272,62 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 40,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 193,94 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Von Analysten wird erwartet, dass RENK im Jahr 2025 1,40 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

